Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1330 dólares, quando na quarta-feira negociava a 1,1343 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 1,1338 dólares.

As atas da reunião de política monetária do BCE de dezembro indicam que a instituição antevê um cenário de "inflação mais elevada durante mais tempo", mas alguns membros do Conselho de Governadores do banco também estão preocupados com uma retirada prematura dos estímulos monetários.

Nos Estados Unidos, foi anunciado que os pedidos de subsídio de desemprego subiram na semana passada para 286.000, em comparação com os 231.000 pedidos da semana anterior.

Os mercados esperam que a Reserva Federal norte-americana suba as taxas de juro mais rapidamente do que o previsto para travar a inflação de 7% nos Estados Unidos.

Divisas...............hoje.............quarta-feira

Euro/dólar............1,1330.................1,1343

Euro/libra............0,83122...............0,83249

Euro/iene.............129,29.................129,67

Dólar/iene............114,12.................114,31

