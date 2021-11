Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1306 dólares, quando na quinta-feira quase à mesma hora negociava a 1,1375 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa cambial de referência do euro em 1,1271 dólares.

O novo confinamento na Áustria para travar a propagação de casos de covid-19 e medidas restritivas na Alemanha contribuíram para a depreciação do euro.

Por outro lado, a presidente do BCE, Christine Lagarde, reiterou hoje que "é altamente improvável" que se verifiquem condições para aumentar as taxas de juro no próximo ano.

A política monetária expansionista do BCE não convida os investidores a comprarem euros, porque o dólar e os investimentos nessa divisa são mais atrativos já que a Reserva Federal (Fed) começa a reduzir os estímulos monetários e pode iniciar uma subida das taxas de juro no próximo ano.

Divisas...............hoje.............quinta-feira

Euro/dólar............1,1306.................1,1375

Euro/libra............0,84008...............0,84273

Euro/iene.............128,83.................129,94

Dólar/iene............113,94.................114,23

EO // EA

Lusa/Fim