O impacto seria dez vezes superior ao pacote financeiro do Governo angolano, indica o estudo "Covid-19: Impactos económicos e sociais em Angola", do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola, que propõe uma moratória até 2021 do pagamento do Imposto Industrial (II), do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (IRT) e da Segurança Social.

As medidas alternativas sugeridas pelo CEIC equivalem a um pacote financeiro 10 vezes superior (1,7% do PIB) ao do Governo, que ronda os 100 milhões de dólares (92 milhões de euros). No limite, "deveria haver uma complementaridade entre o pacote definido por este último e o proposto pelo CEIC, o que corresponderia a um estímulo de 1,85% do PIB no total", sublinha-se no documento.