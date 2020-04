Estudo calcula redução de 13% do PIB no Reino Unido em 2020

O prolongamento do regime de confinamento no Reino Unido devido à pandemia da covid-19 durante três meses pode provocar uma queda de 13% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, sugere um estudo oficial publicado hoje.

economia

Lusa

economia/estudo-calcula-reducao-de-13-do-pib-no-reino-_5e95bcb89d4956319a035999