Estudantes angolanos dizem-se indignados com o Ministério da Juventude na resolução dos seus problemas

O Movimento dos Estudantes Angolanos (MEA) manifesta indignação com a alegada "inércia" do Ministério da Juventude e Desportos em solucionar os problemas da juventude, sobretudo o desemprego, agravado pela covid-19, admitindo outras ações para "exigir respostas" do órgão.