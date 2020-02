Estado cabo-verdiano tenta vender navio "13 de Janeiro" com 'desconto' de 20% O Estado cabo-verdiano anunciou que vai voltar a tentar vender, dentro de uma semana, em concurso público por carta fechada, 20% abaixo do preço do último leilão, o navio "13 de Janeiro", que chegou a fazer ligações interilhas. economia Lusa economia/estado-cabo-verdiano-tenta-vender-navio-13-de_5e53bba69183311287a34bf9





O processo de venda do navio, originalmente de carga, com 45 metros de comprimento e construído em 1993, acontece quase seis anos depois de outro concurso com o mesmo objetivo ter ficado deserto e depois de falhada a tentativa de venda em hasta pública que esteve agendada para 17 de janeiro, então com um preço base de 24,8 milhões de escudos (224 mil euros).

Através de um novo processo de venda lançado pela Direção Geral do Património e Contratação Pública, conforme edital a que a Lusa teve hoje acesso, a tentativa de alienação do navio será feita por concurso público em carta fechada, com o preço base, agora, de 19,840 milhões de escudos (quase 180.000 euros).