Estado cabo-verdiano dá aval para empréstimo a sociedade das ilhas da Boa Vista e Maio A sociedade constituída pelo Governo cabo-verdiano e municípios da Boa Vista e Maio para dinamizar turisticamente aquelas duas ilhas prevê investir 27 milhões de euros em infraestruturação de terrenos, segundo o Conselho de Ministros





Uma resolução do conselho de ministros, que entrou hoje em vigor e à qual a Lusa teve acesso, autoriza a Direção-Geral do Tesouro de Cabo Verde a "conceder um aval" à Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM) no valor de 750 milhões de escudos (6,8 milhões de euros) "para garantia do empréstimo bancário a ser contratado junto da banca nacional".

Este financiamento bancário servirá para suportar parte dos investimentos previstos pela sociedade para as duas ilhas e que ascendem, segundo o Programa de Investimentos de infraestruturação das Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral (ZDTI), a 3.000 milhões de escudos (27 milhões de euros).