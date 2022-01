"Nos estabelecimentos comerciais vão acabar as proteções de saldos e promoções, mas vai manter-se uma limitação de uma pessoa por cada cinco metros quadrados, que era uma limitação que já existia no passado", anunciou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros.

Desta forma, a lotação das lojas e espaços comerciais é de uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

