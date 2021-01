Na mesma nota, a empresa detalhou que a Azvalor detinha anteriormente uma posição de 1,97%, sendo que a gestora detém a sua posição através de direitos de voto associados a ações, tendo obtido a participação qualificada no dia 23 de dezembro.

Em 27 de novembro, a Mota-Engil anunciou ter concluído o acordo de parceria estratégica e de investimento com a CCCC (Communications Construction Company) para a entrada do novo acionista no capital do grupo, que se traduziu na compra de 55 milhões de ações (cerca de 23%) ao preço de 3,08 euros por ação", num investimento de 169,4 milhões de euros.

No âmbito desta operação, na quinta-feira os acionistas da construtora reúnem-se em assembleia-geral para votar uma alteração ao contrato social, que tem como objetivo autorizar o Conselho de Administração a deliberar aumentar o capital até 100 milhões de euros.

A Mota-Engil fechou hoje a sessão na bolsa de Lisboa a subir 4,13%, para 1,464 euros.

ALYN (PE) // JNM

