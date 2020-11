A informação publicada esta manhã no regulador do mercado espanhol, a CNMV, levou as ações do BBVA a subirem 16% na bolsa de valores de Madrid.

O preço de venda do BBVA USA é de cerca de 9,7 mil milhões de euros (11,6 mil milhões de dólares), explicou o banco, cujo presidente, Carlos Torres Vila, sublinhou que a operação representa "quase 50% da capitalização na bolsa do BBVA, para um negócio que gera menos de 10% do lucro do banco".

Da mesma forma, acrescentou, o preço é "mais de duas vezes e meia o valor que os analistas atribuem a esta filial", pelo que a criação de valor para os acionistas é "muito significativa".

O BBVA espera que a transação anunciada tenha um impacto positivo no rácio de capital 'Common Equity Tier 1 ("fully loaded")' do grupo de aproximadamente 300 pontos e um resultado líquido de impostos de aproximadamente 580 milhões de euros.

Nos minutos que seguiram a abertura da bolsa, as ações do BBVA chegaram hoje a subir 20%, mas cerca das 09:30 (08:30 em lisboa) a subida era de 16,45%, as mais elevadas, na altura, de toda a bolsa de valores espanhola.

FPB // MSF

Lusa/Fim