Em comunicado, o Banco de Portugal refere ainda que a entidade Espace Kredit não está habilitada a, nomeadamente, conceder crédito, fazer intermediação de crédito e prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito.

O Banco de Portugal recorda também que a "atividade de concessão de crédito (...) e as atividades de intermediação de crédito e de prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito (...) estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las, conforme o disposto, respetivamente, no artigo 10.º e nos artigos 5.º e 7.º" dos diplomas publicados.

As listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultadas no 'site' do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário, conclui o supervisor na nota divulgada.

