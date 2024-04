Entregues primeiras casas a desalojados por desabamento de lixeira de Maputo em 2018

O presidente do município de Maputo, Razaque Manhique, procedeu hoje à entrega de 50 casas erguidas para as famílias desalojadas na sequência do desabamento da maior lixeira a céu aberto na capital moçambicana, em 2018.