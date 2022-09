"Num ano marcado por grandes constrangimentos no setor, a fileira debate-se com vários desafios e este será, certamente, um importante momento de reflexão ", afirmou o presidente da direção da Associação Nacional de Produtores de Mirtilo (ANPM), Carlos Adão.

Segundo aquele responsável, "a gestão eficiente da água, a utilização das novas tecnologias no contexto agrícola, ou a afirmação da qualidade do mirtilo de Portugal, são algumas das temáticas que estarão em cima da mesa", no encontro.

Para aquele dirigente associativo, Sever do Vouga, que acolhe pela primeira vez o evento, é um município "que todos os produtores reconhecem, pelo legado e importância na história do mirtilo", justificando dessa forma a escolha do local.

O mirtilo foi introduzido em Portugal, precisamente em Sever do Vouga, em 1990, pela mão de técnicos holandeses da Fundação Lockorn instituição que possuía, na altura, uma relação comercial com a Cooperativa Agrícola de Sanfins.

A primeira experiência-piloto ocorreu em terrenos da Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, na freguesia de Rocas do Vouga, uma plantação que será alvo de uma visita técnica, no âmbito do programa do Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo.

O Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo reúne produtores, mas também técnicos, fornecedores, consultores, investigadores e comercializadores.

O 11.º Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo é organizado conjuntamente por aquela associação com a "Bagas de Portugal" Cooperativa Agrícola de Pequenos Frutos, em parceria com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, e o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, com o apoio da Câmara Municipal de Sever do Vouga.

