De acordo com o Inquérito Anual às Empresas (IAE) do INE, em 2018 registou-se um "forte acréscimo" de empresas ativas nas ilhas da Brava (74,1%) e do Fogo (35,5%) comparativamente ao ano 2017 e, em sentido contrário, notou-se uma "diminuição significativa" na ilha de São Nicolau (-50,9%).

As empresas sem contabilidade organizada representavam há dois anos cerca de 66% das empresas ativas em Cabo Verde, prosseguiu a nota do INE, mas constatou um maior aumento nas empresas com contabilidade organizada, de 8,3%, contra 2,8% nas empresas sem contabilidade.

Quanto à dimensão, os dados do INE mostram que cerca de 73% das empresas ativas no país são microempresas, 13,3% são médias empresas e 2,9% são grandes empresas.

Relativamente à taxa de crescimento, registou-se maior crescimento das grandes empresas (10%) e pequenas empresas (8%) em 2018 face ao ano de 2017.

O maior número de empresas ativas no país registou-se nos setores do comércio (44,6%), alojamento e restauração (16,2%) e indústria transformadora (9,0%).

No período em análise, as empresas ativas em Cabo Verde empregaram 70.864 pessoas, sendo 58,3% homens e 41,7% mulheres.

Em 2018, o inquérito do INE constatou uma diminuição de 1,4% do número de pessoas ao serviço, comparativamente ao ano 2017.

As ilhas do Sal (10,3%), Fogo (7,4%) e Santo Antão (7%) foram aquelas em que se registou maior aumento do número de pessoas ao serviço, comparativamente ao ano de 2017.

Em sentido inverso, aparecem as ilhas do Maio (-45,9%), Boa Vista (-39,4%) e São Nicolau (-39,1%).

De acordo com o inquérito, em 2018 as empresas com contabilidade organizada empregaram cerca de 76% do total de pessoas ao serviço em Cabo Verde.

No período em análise, o INE registou uma "forte diminuição" do pessoal ao serviço nas empresas sem contabilidade organizada (25,6%).

Os setores do comércio (22,7%), alojamento e restauração (21,7%) e indústria transformadora (13,9%) foram as que empregaram maior número de pessoas em Cabo Verde no ano de 2018.

Outro dado avançado pelo INE é que a maior parte das empresas ativas em Cabo Verde em 2018 eram geridas por homens, representando cerca de 62%, mas nos setores do alojamento e restauração, educação e saúde a liderança das mulheres é mais preponderante.

Segundo os dados, as empresas ativas em Cabo Verde em 2018 geraram um volume de negócios de 297 mil milhões de escudos (2,6 mil milhões de euros), representando um acréscimo de 7,5% face a 2017.

A ilha do Fogo foi a que registou maior crescimento do volume de negócios, com um acréscimo de 31,8%, relativamente ao ano de 2017, concluiu o instituto cabo-verdiano.

O INE notou que o maior volume da faturação das empresas cabo-verdianas foi conseguido pelas empresas com contabilidade organizada.

"Convém realçar que as empresas sem contabilidade organizada registaram um crescimento maior do volume de negócios, cerca de 30% contra 6,5% das empresas com contabilidade organizada", explicou o instituto cabo-verdiano.

Do total de volume de negócios gerado pelas empresas cabo-verdianas, o estudo do INE concluiu que 43% foi no setor do comércio.

