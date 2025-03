"O inimigo falhou no fundamental: o tráfego ferroviário está estável, fluindo sem problemas, sem atrasos", refere a empresa em comunicado, explicando que está a trabalhar com o serviço secreto ucraniano para resolver todos os problemas causados pelo ataque.

O 'site' da empresa continua em baixo e as vendas de bilhetes estão a ser feitas apenas nas bilheteiras e nos próprios comboios, de acordo com a empresa, que diz já ter sofrido vários ataques cibernéticos no passado.

"Este último ciberataque foi altamente sistemático, substancial e multinível", explicou a empresa na sua página de Facebook, que está a funcionar normalmente.

