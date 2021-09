O portal especializado em transportes do Brasil referiu que a Huambo Expresso foi criada recentemente em Angola e já iniciou a operação com 147 funcionários e uma frota de 15 veículos que operam nas províncias de Huambo, Cuíto, Benguela, Lubango e Luanda.

Em janeiro de 2022, a empresa adicionará 35 autocarros à sua frota e passará a atender 18 províncias de Angola com 50 veículos e iniciar a operação para cargas e encomendas.

A tecnologia comprada da empresa brasileira consiste numa Plataforma Luna para a gestão de bilhetes e também numa plataforma de soluções tecnológicas para a cadeia de logística e mobilidade.

Segundo informações do Diário do Transportes, a empresa angolana frisou que os transportes no país africano ainda utilizam processos manuais, e que a falta de tecnologia para a gestão da operação acaba por ser acompanhada pelos problemas na oferta do serviço.

A Huambo Expresso frisou, portanto, que adotou um novo conceito em tecnologia para a operação no mercado de transportes angolano.

