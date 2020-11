Com o resultado, a fabricante acumula perdas de 3,6 mil milhões de reais (560 milhões de euros) nos nove primeiros meses do ano, montante 703,5% maior do que as perdas relatadas no mesmo período de 2019, quando houve uma perda de 449,1 milhões de reais (70,4 milhões de euros).

A queda nas entregas de aeronaves devido à pandemia de covid-19 e a subida do dólar face à moeda brasileira (o real) foram os principais fatores que colaboraram para o mau desemprenho das finanças da Embraer no período.

A empresa relatou que obteve uma receita total de pouco mais de 4 mil milhões de reais (cerca de 630 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, montante 12,8% menor do que o obtido no mesmo período de 2019.

A fabricante brasileira frisou que entregou sete aeronaves comerciais e 21 executivas (19 jatos leves e dois grandes) entre julho e setembro face a um total de 44 jatos entregues no terceiro trimestre de 2019, sendo 17 jatos comerciais e 27 jatos executivos (15 leves e 12 grandes).

Em 2020, a fabricante entregou 16 jatos comerciais e 43 jatos executivos (33 leves e 10 grandes), o que se compara aos 54 jatos comerciais e 63 jatos executivos entregues durante os primeiros nove meses de 2019.

"As entregas da Embraer em 2020 estão sendo impactadas negativamente, principalmente devido à pandemia de covid-19, que continua afetando o mundo e especialmente as viagens aéreas comerciais", lê-se no balanço financeiro da fabricante.

A carteira de pedidos firmes da Embraer no terceiro trimestre do ano permaneceu estável em 15,1 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de euros).

O Ebitda (sigla em inglês usada para denominar o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa brasileira no terceiro trimestre do ano foi negativo em 40,7 de reais milhões (-6,3 milhões de euros) face ao resultado positivo de 75 milhões de reais (11,7 milhões de euros) registado no mesmo período de 2019.

A dívida da companhia registou um aumento de 137,7%, ou seja, mais do que dobrou na comparação entre os resultados do terceiro trimestre de 2020 com o mesmo período do ano anterior, passando de 5,6 mil milhões de reais (880 milhões de euros) para 13,3 mil milhões de reais (cerca de 2 mil milhões de euros).

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

