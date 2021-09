As empresas anunciaram também um memorando de entendimento para o desenvolvimento de um certificado de operador aéreo para aeronaves elétricas de pouso e descolagem vertical (eVTOL), popularmente conhecidas como "veículos voadores", que deverão ser desenvolvidos por uma subsidiária da Embraer, a Eve Urban Air Mobility.

O acordo cujo valor não foi revelado, prevê ainda a entrega de até 100 aeronaves para a Bristow, cuja sede principal é no Reino Unido, a partir de 2026, segundo a Embraer.

As duas empresas vão também trabalhar em conjunto para promover o desenho de uma rede de 'vertiports' (tipo de aeroporto para aeronaves que aterram e descolam verticalmente), bem como no desenvolvimento de normas para o ambiente operacional e a certificação das eVTOL com funcionamento autónomo.

"Nossas equipes desenvolverão as estruturas e operações robustas necessárias para criar uma indústria de UAM (Mobilidade Aérea Urbana) acessível, escalável, sustentável e segura", disse o presidente da Eve, Andre Stein, citado no comunicado.

Além disso, o presidente da Bristow, Chris Bradshaw, afirmou na mesma nota que o negócio potencialmente "reformulará o mercado de todos os voos elétricos verticais com emissão zero de carbono e custos operacionais mais baixos".

Há um mês a Embraer anunciou o "aprofundamento" de um acordo com a Ascent Flights Global, de Singapura, para promover a mobilidade aérea urbana na região Ásia-Pacífico, segundo a qual também pretende ter até 100 aeronaves de descolagem vertical nas suas rotas atuais e futuras.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

