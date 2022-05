Num comunicado, a fabricante de aeronaves brasileira destacou que o volume de entrega de aviões para este ano deve aumentar entre 15% e 25% face ao ano anterior, o que impulsionou a necessidade de fazer contratações.

"Estas contratações materializam o plano estratégico que inclui a retomada do crescimento da aviação e todo o investimento em tecnologia, inovação e novos negócios da Embraer. Estamos muito entusiasmados com as perspetivas de mercado que geram oportunidades de carreira em diversas áreas da companhia", disse Carlos Alberto Griner, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação, citado no comunicado.

"Os novos colaboradores e colaboradoras vão contribuir com nossos esforços de ter uma companhia mais ágil e competitiva em um ambiente de trabalho cada vez mais flexível e diverso", acrescentou.

A Embraer também frisou que já assegurou a sustentabilidade da organização e a capacidade de engenharia diante dos impactos causados pela covid-19 na economia global e pelo cancelamento da parceria com a Boeing.

A fabricante de aeronaves brasileira também frisou que as novas contratações consideram um olhar mais diverso, de valorização das individualidades, e os compromissos de ESG [sigla em inglês usada para denominar o compromisso Environmental (Ambiental), Social (Social) e Governance (Governança)].

No fim de 2021, o Grupo Embraer tinha cerca de 18 mil trabalhadores.

As inscrições e detalhes sobre as diversas oportunidades de carreira nos setores de operação, engenharia, administrativo, entre outros estão disponíveis no 'site' da empresa.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.

CYR // LFS

Lusa/Fim