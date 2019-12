Elevada dívida de Moçambique limita empréstimos dos bancos - banco central O banco central de Moçambique alertou hoje que a elevada dívida pública está a limitar a capacidade dos bancos emprestarem verbas às empresas e famílias, apesar de o risco global para a estabilidade financeira ter descido. economia Lusa economia/elevada-divida-de-mocambique-limita_5e0a384f9419111c2a6c2c95





De acordo com o Boletim de Estabilidade Financeira, hoje divulgado em Maputo, "a dívida pública como percentagem do produto interno bruto aumentou, contribuindo para os altos níveis de dívida no setor público, que constituem uma importante vulnerabilidade no sistema financeiro".

No relatório, a entidade liderada por Rogério Zandamela alerta que "outros setores da economia estão a ressentir-se da elevada dívida pública devido ao peso do Estado na economia e ao hiato na cobertura das suas responsabilidades, com os elevados níveis de empréstimos vencidos, restringindo a disposição dos bancos em conceder créditos às empresas e famílias".