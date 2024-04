De acordo com comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na quinta-feira à noite, "com a conclusão desta transação, a EDPR executou aproximadamente 35% dos 7.000 milhões de euros referentes ao programa de rotação de ativos para o período de 2023-2026, anunciado no Capital Markets Day da EDP em março de 2023, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".

A venda foi concluída com um valor implícito de 700 milhões de dólares canadianos (cerca de 478 milhões de euros).

Esta é a segunda transação da EDP Renováveis com aquela empresa, depois da venda de um portefólio de 560 MW de ativos eólicos e solares nos Estados Unidos da América.

A EDP Renováveis anunciou, em 14 de fevereiro, a celebração de um acordo de compra e venda com a Connor, Clark & Lunn Infrastructure (CC&L Infrastructure) para a venda de 80% de um projeto eólico no Canadá por cerca de 600 milhões de dólares canadianos (400 milhões de euros).

Segundo a informação divulgada na ocasião, a EDP Renováveis manterá uma participação minoritária no projeto e continuará a operar e a gerir o ativo.

MPE (SO) // CSJ

Lusa/Fim