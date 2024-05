Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI a perder 0,97% para 6.615,56 pontos, só com o BCP no 'verde'.

Das 16 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 13 desceram, uma subiu (BCP) e duas ficaram inalteradas.

As principais bolsas europeias registaram descidas, com Madrid a baixar 2,22%, Milão 1,60%, Frankfurt 1,03%, Paris 0,99% e Londres 0,04%.

