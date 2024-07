Em comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa, subsidiária da EDP, deu conta da "conclusão de um Acordo de Compra e Venda com a PLT Rew 2 S.r.l, uma sociedade industrial italiana subsidiária da PLT Energia, para a venda de uma participação de 100% de um portefólio eólico de 191 MW em Itália" por um 'enterprise value' (valor de mercado) de 400 milhões de euros.

A transação, anunciada em junho, "inclui sete parques eólicos operacionais localizados no sul de Itália, com uma vida média de 1,4 anos, dos quais cinco projetos beneficiam de uma tarifa regulada" e dois de "um 'Power Purchase Agreement'".

O grupo disse que com a conclusão deste acordo, a EDPR executou mais de 15% do programa de cerca de seis mil milhões de euros para 2024-26.

