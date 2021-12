Num comunicado enviado na terça-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa que foi concluída a venda de 100% do capital social dos ativos EDP Transmissão S.A. ("Lote 24"), EDP Maranhão I S.A. ("Lote 7") e EDP Maranhão II S.A. ("Lote 11").

"Os três ativos de transmissão têm uma extensão de 439 quilómetros de e uma receita anual permitida de 131 milhões de reais", explica a empresa, adiantando que o valor total da transação corresponde a um 'enterprise value' de 1.329 milhões de reais (210 milhões de euros), "sujeito a outros eventuais ajustes e obrigações pós-conclusão comuns neste tipo de transação".

O processo de venda das transmissoras "ocorre em conjunto com a aquisição das ações da Celg-T no dia 14 de outubro deste ano e segue a orientação estratégica do plano de negócios da EDP", acrescenta.

Em 14 de outubro, a EDP adquiriu por 1.977 milhões de reais (cerca de 309 milhões de euros) 100% das ações da Celg Transmissão S.A (CELG-T), num leilão organizado pela ANEEL.

Com esta operação, a EDP estima uma receita anual permitida (RAP) adicional de 223 milhões de reais no ciclo 2021/2022, através da aquisição dos 756 quilómetros de redes de transmissão e das 14 subestações da estatal goiana de transmissão.

Com a venda dos lotes 7, 11 e 24 e a aquisição da CELG-T, a EDP passa a contar com lotes de transmissão no seu portfólio que, quando operacionais, totalizarão 2.241 quilómetros de linhas em extensão e aproximadamente 702 milhões de reais de RAP.

Desde 2017, a EDP diz já ter investido 4.100 milhões de reais em obras e projetos de transmissão adquiridos em leilões da ANEEL ou no mercado secundário, o que "representa 80% de execução de seu CAPEX [investimento em bens de capital] total nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Espírito Santo, Acre e Rondónia".

