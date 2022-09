"[...] A EDP -- Energias de Portugal, através da sua subsidiária EDP Renováveis, detida em 74,98%, completou hoje o acordo com a Xuan Thien Group, um dos principais 'developers' no Vietname, para a aquisição de dois projetos solares PV operacionais, que totalizam 200 MWac ['megawatt alternative current'] e que estão assegurados pró um CAE a 20 anos a um preço de 93,5 dólares por MWh [megawatt-hora]", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a mesma nota, este acordo tem o valor de 284 milhões de dólares, "em conjunto com ganhos adicionais dependentes de objetivos operacionais".

A elétrica estima ainda que este seja o "primeiro passo" para uma parceria de longo-prazo com o grupo, no que se refere à exploração de oportunidades na região em causa.

Após esta operação, a EDP duplicou a sua capacidade operacional no Vietname.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP avançaram 3,02% para 4,92 euros.

