Segundo o banco central, em janeiro de 2022, o défice da balança comercial (saldo da balança de bens e serviços) aumentou 392 milhões de euros em relação ao mês homólogo, com o acréscimo do excedente da balança de serviços a não ser suficiente para compensar o agravamento do défice da balança de bens.

Assim, em janeiro, Portugal continuou a importar mais bens do que exportou, tendo o défice da balança de bens aumentado 617 milhões de euros em relação a janeiro de 2021, para 1.365 milhões de euros, refletindo um crescimento das exportações inferior ao das importações (de 23,0% e 31,5%, respetivamente).

Tanto o valor das exportações como o das importações foram superiores aos registados antes da pandemia (2019).

As exportações e as importações de serviços aumentaram, respetivamente, 50,4% e 52,5% relativamente a janeiro de 2021, superando os valores observados antes da pandemia (janeiro de 2019).

Para esta subida, o BdP diz terem contribuído as viagens e turismo e os serviços de transporte e informáticos.

Segundo precisa, as exportações e as importações de viagens e turismo cresceram, em termos homólogos, 101,4% e 71,3%, respetivamente, resultando num aumento do saldo desta rubrica em 277 milhões de euros.

"Contudo, em janeiro de 2022, os valores das exportações e das importações de viagens e turismo permaneciam inferiores aos observados antes da pandemia, correspondendo a 78,0% e 74,9% dos registados em janeiro de 2019", nota o banco central.

No primeiro mês do ano, o défice da balança de rendimento primário reduziu-se em 59 milhões de euros relativamente a janeiro de 2021, "devido sobretudo à diminuição dos juros pagos ao exterior".

Já o excedente da balança de rendimento secundário aumentou 143 milhões de euros, "em resultado de evoluções favoráveis das transferências correntes líquidas da União Europeia e das prestações sociais recebidas".

Quanto à balança de capital, apresentou um défice de 118 milhões de euros, "refletindo, em comparação com o mesmo mês de 2021, uma redução de fundos europeus atribuídos aos beneficiários finais e um aumento das aquisições de ativos não produzidos não financeiros".

No que se refere à balança financeira, os ativos financeiros que Portugal tem sobre o exterior, deduzidos das responsabilidades de Portugal perante o exterior (saldo da balança financeira) reduziram-se em 137 milhões de euros.

Segundo o BdP, para esta redução contribuiu a aquisição de títulos de dívida pública de longo prazo por parte de entidades não residentes.

Pelo contrário, a diminuição do saldo da balança financeira foi atenuada pelo investimento em unidades de participação e em títulos de dívida de não residentes por parte das sociedades de seguros e fundos de pensões.

As estatísticas da balança de pagamentos serão atualizadas pelo BdP em 20 de abril.

