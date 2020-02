Economia moçambicana cresceu 2,03% no quatro trimestre de 2019 - INE A economia moçambicana cresceu 2,03% no quatro trimestre de 2019, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). economia Lusa economia/economia-mocambicana-cresceu-2-03-no-quatro_5e443a1fd617441277aeebfa





"O Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado apresentou uma variação positiva de 2.03% no IV Trimestre de 2019 comparado ao período homólogo", lê-se no boletim sobre as contas nacionais.

"O desempenho da atividade económica no quarto trimestre de 2019 é atribuído, em primeiro lugar, ao setor terciário que cresceu em 1.5%, com maior destaque para o ramo de serviços financeiros com um crescimento na ordem de 5.6%", refere o INE.