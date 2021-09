De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) com as Contas Nacionais Trimestrais de Cabo Verde, relativo ao segundo trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago cresceu 30,8% de abril a junho.

"Esta evolução é influenciada por um efeito de base - estados de emergências decretados durante o segundo trimestre de 2020 -, que levou a uma recessão sem precedentes [14,8% em 2020] da economia e pela reabertura gradual da atividade económica", explica o INE no mesmo relatório.

De janeiro a março deste ano, o PIB de Cabo Verde tinha recuado 11,0% face ao primeiro trimestre de 2020 (ainda antes dos efeitos da crise provocada pela pandemia), pelo que o arquipélago já cresceu em termos económicos 19,8% no acumulado dos dois primeiros trimestres deste ano.

O crescimento de 30,8% do PIB cabo-verdiano no segundo trimestre de 2021, em termos homólogos, compara ainda com a queda histórica de 31,8% no mesmo período de 2020 (face a 2019), segundo o histórico do INE.

O desempenho no segundo trimestre foi influenciado pelo crescimento homólogo do consumo privado (10,7%), consumo público (29,6%), no investimento (46,4%) e nas exportações (69,3%), enquanto as importações cresceram 27%.

A economia cabo-verdiana cresceu 5,6% no primeiro trimestre de 2020 e recuou 31,8%, 18,2%, 14,3% e 11,0% nos seguintes, voltando ao crescimento (homólogo) no segundo trimestre de 2021, mais de um ano depois.

Cabo Verde fechou 2020 com uma recessão histórica de 14,8%, fundamentalmente devido à ausência de turismo desde março do ano passado, num setor que representa 25% do PIB do arquipélago.

PVJ // VM

Lusa/Fim