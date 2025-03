De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, no quarto trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro avançou 1,2% face ao mesmo período de 2023 e 0,2% na variação trimestral.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o PIB aumentou 1,4% entre outubro e dezembro de 2024 na comparação homóloga e 0,4% face ao terceiro trimestre.

A Irlanda (9,2%), a Dinamarca (4,1%) e a Polónia (3,7%) apresentaram, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, os maiores crescimentos económicos homólogos, enquanto a Áustria (-1,2%) Lituânia (-0,4%) e a Alemanha (-0,2%) viram os seus PIB recuar.

O PIB português cresceu 2,8% entre outubro e dezembro, quando comparado com o do mesmo período de 2023, acima da média da UE e da zona euro.

Na variação trimestral, a Irlanda (3,6%), a Dinamarca (1,6%) e Portugal (1,5%) foram os países com maior crescimento económico em cadeia, enquanto Malta (-0,7%), a Áustria (-0,4%), a Alemanha e a Finlândia (-0,2% cada) e a França (-0,1%) viram os seus PIB recuar.

