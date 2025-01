Os setores de alojamento e restauração (+20,8%), bem como de agricultura, pecuária e silvicultura (+19,6%) e indústrias transformadoras (+11,4%) registaram as taxas de variação homóloga mais elevadas, segundo os dados do boletim de Contas Nacionais.

Do lado contrário, entre os setores que se contraíram no segundo trimestre estão as áreas de saúde e ação social (14,3%), serviços (-4,6%) e administração pública e segurança social (-3,9%).

O INE nota ainda que "os impostos líquidos de subsídios sobre os produtos, em termos reais, apresentaram uma variação homóloga positiva de 7,3% no terceiro trimestre".

Do lado das despesas, registou-se um aumento no consumo (+1,2%), mas o investimento recuou (-19,6%), enquanto no comércio externo as exportações se retraíram (-1,2%), uma contração ainda mais expressiva nas importações (-11,2%).

Nos dois primeiros trimestres de 2024, o crescimento do PIB (em termos homólogos) tinha sido de 10,9% (1T) e 8,5% (2T), o que perfaz uma taxa de variação acumulada de 7,5% de até setembro de 2024, valor que se mantém acima das estimativas de crescimento para 2024.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento de 5% e o Banco de Cabo Verde (BCV) aponta para 6,1%.

