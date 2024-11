O ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, José de Lima Massano, que apresentou ao parlamento a mensagem do Presidente angolano sobre a proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2025, disse que o primeiro semestre de 2024 foi "animador" em termos de crescimento económico.

José de Lima Massano, destacando que é um comportamento que não se observava na economia angolana desde 2015, afirmou que "os dois primeiros trimestres de 2024 foram animadores do ponto de vista do crescimento económico, tendo o PIB crescido em média 4,1%".

O parlamento angolano discute hoje na generalidade a proposta do OGE 2025, que estima receitas e fixa despesas de 34,63 biliões de kwanzas (cerca de 35 mil milhões de euros) e prevê um elevado serviço da dívida que vai absorver quase 50% da despesa orçamental, num total de 16,5 biliões de kwanzas (cerca de 17 mil milhões de euros), sendo que 12,45 biliões de kwanzas se destinam ao reembolso da dívida.

José de Lima Massano sinalizou que a proposta do OGE 2025 considera ações concretas de proteção das famílias, dos rendimentos e que promovem o crescimento económico, destacando que o Governo vai reforçar o Programa de Merenda Escolar adotando um Plano Nacional de Alimentação Escolar, que contará com uma dotação orçamental de 450 mil milhões de kwanzas (463 milhões de euros).

Argumentou que o reforço do referido programa surge com o objetivo de "progressivamente" alcançar todas as escolas públicas do ensino primário, incluindo as classes de iniciação, acreditando que a medida deve contribuir para a redução da malnutrição infantil e reforçar o incentivo à frequência escolar.

Salientou que a nível interno as pressões inflacionistas "são ainda muito sentidas, apesar do abrandamento que se vai notando nos meses mais recentes, com reconhecidos avanços nos domínios da produção interna de bens essenciais de consumo".

O ministro observou que "prevalecem desafios de produtividade, de escala e de organização comercial e outros que têm influenciado na formação e estabilidade de preços", assegurando que as opções estratégicas do OGE 2025 "são positivas" e estão em linha com as prioridades e objetivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027.

Na área social, o ministro assegurou que o Programa Social de Transferências Monetárias "Kwenda" também terá expressão reforçada neste OGE que serão disponibilizados 191,6 mil milhões de kwanzas, permitindo que cidadãos em situação de elevada vulnerabilidade continuem a contar com o apoio institucional direto do Estado para atenuar e superar as dificuldades que ainda enfrentam.

Massano realçou ainda que a proposta do OGE 2025 contempla recursos para que as três novas províncias e municípios criados, recentemente no quadro da nova divisão administrativa do país, possam funcionar com normalidade já no início de 2025.

Outros eixos desta proposta orçamental para o ano económico de 2025 foram avançados, na ocasião, pela ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, sublinhando que o documento, preparado com um preço de referência de 70 dólares por barril de petróleo, estima a produção de 1,98 milhões de barris/dia.

Segundo a ministra angolana, o reforço da segurança alimentar e o fortalecimento da produção nacional, o reforço da proteção aos mais vulneráveis e da atuação do executivo no combate à pobreza pontificam as prioridades deste Orçamento.

"Devemos também melhorar o desempenho do Programa de Investimento Público, porque entendemos que projetos parados e por concluir representam um ónus muito grande para o Estado, sobretudo porque os custos de retoma são elevados", realçou Vera Daves.

DAS // ANP

Lusa/Fim