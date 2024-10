A instalação dos contadores de eletricidade inteligentes ('smart meters') é "um passo crucial na transformação do setor da energia elétrica em Portugal, que permite uma gestão mais eficiente da energia, promove melhores hábitos energéticos, ajuda a reduzir a pegada de carbono e contribui para a eliminação de faturas por estimativa", salienta o operador de distribuição de eletricidade num comunicado.

Realça também que a instalação dos novos contadores permite que o cliente deixe de estar presente na grande maioria dos serviços remotos de ativação e alteração contratual.

O diretor Operações de Redes Inteligentes da operadora, Luís Filipe Pereira, afirma no comunicado que quando se dota "uma rede de distribuição com a capacidade de gerir os fluxos energéticos de forma flexível e de obter informação sobre o seu estado, em cada local e momento", cria-se "uma Rede Inteligente, com potencial para tornar o sistema elétrico mais eficiente, sustentável e com melhor qualidade de serviço".

Nesse sentido, a E-Redes tem vindo a substituir os contadores por novos equipamentos de medição inteligente.

O operador pretende alcançar a totalidade dos clientes em Portugal continental, sendo que a expectativa é de que esta meta seja alcançada até o final do ano.

"O cumprimento deste objetivo reforça o compromisso da E-REDES com a qualidade de serviço e a transição energética", sublinha a empresa no comunicado.

Nesta última fase em que a operadora está a instalar os últimos 'smart meters', o operador de Rede de Distribuição apela também a todos os clientes que ainda não tenham o contador inteligente, que contactem a empresa, através da sua linha telefónica de atendimento ou através do seu 'site' para que procedam à substituição do contador.

