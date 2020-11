"O Governo continua focado em diversificar a economia, mas é preciso fazer mais", disse Tiago Dionísio à Lusa quando questionado sobre se a criação de condições para a aposta noutros setores da economia é uma prioridade para o Governo de João Lourenço.

"O setor do petróleo representa hoje em dia cerca de um terço do PIB de Angola e cerca da 50% das receitas públicas, o que compara com 46% e entre 75 a 80%, respetivamente, há uma década e reflete principalmente a forte queda dos preços do petróleo e da produção nos últimos anos", disse o economista-chefe da consultora Eaglestone.