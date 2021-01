Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,83%, para os 31.188,38 pontos.

Mais fortes foram os avanços dos outros, com o tecnológico Nasdaq a subir 1,97%, para as 13.457,25 uniddes, e o alargado S&P500 a progredir 1,39%, para as 3.851,85.

Os anteriores recordes destes três índices tinham sido estabelecidos em 08 de janeiro.

Depois da tomada de posse de Biden, os investidores estão a antecipar um ambicioso plano de relançamento orçamental, como se comprometeu o novo presidente, que quer desbloquear com urgência 1,9 biliões de dólares (1,6 biliões de euros) suplementares para responder ao impacto da pandemia.

Estas medidas, que devem estimular o consumo e o investimento, são vistas com bons olhos pelos meios financeiros.

Uma tal perspetiva, defendida na véspera pela futura secretária de Estado, Janet Yellen, em audição no Senado, já tinha apoiado a bolsa na terça-feira.

Wall Street, em particular o Nasdaq, beneficiou do desempenho da Netflix, que subiu cerca de 17%.

Na terça-feira à noite, o conglomerado das transmissões em linha revelou que o seu número de assinantes no mundo tinha passado pela primeira vez os 200 milhões no final do ano passado, confirmando a subida desta plataforma durante a pandemia.

Este grupo igualmente indicou que tencionava avançar com a compra de ações próprias, uma medida que tenderá a fazer subir a cotação do título.

