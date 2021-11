O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 9,53 dólares abaixo dos 82,25 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

A variante B.1.1.529 do novo coronavirus, que pode ser mais transmissível e iludir a proteção das vacinas, provocou a subida do medo nos investidores perante o eventual regresso das restrições economias e às viagens em várias zonas do planeta.

