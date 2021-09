A taxa de desemprego no Brasil não era tão baixa desde o trimestre encerrado em junho de 2020, quando ficou em 13,3%.

No entanto, o país ainda tem mais de 14 milhões de pessoas à procura de emprego sem encontrar.

De acordo com o IBGE, a taxa média de desemprego no trimestre móvel encerrado em julho caiu um ponto percentual face à taxa registada no trimestre encerrado em abril (14,7%) e ficou praticamente estável face aos resultados de julho de 2020 (13,8%).

O resultado de julho mostra uma tendência de redução da taxa de desemprego no Brasil, reflexo dos avanços na vacinação contra a covid-19 e da redução quase total das restrições impostas pela pandemia no país.

"Essa é a primeira vez, desde o trimestre encerrado em abril de 2020, que o nível de ocupação fica acima de 50%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país", destacou Adriana Beringuy, analista do IBGE.

Se comparada com a média da população ocupada ao final do trimestre móvel encerrado em abril de 2020, o aumento é de 8,6%.

De acordo com o relatório do IBGE, no trimestre encerrado em julho houve crescimento significativo em seis das 10 atividades económicas analisadas, com destaque para construção e civil, para serviços domésticos, hospedagem e alimentação, setores que tiveram grandes perdas em 2020 devido à pandemia.

A economia brasileira começou a se reativar em 2021 após contrair 4,1% em 2020.

O Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) manteve-se estável no segundo trimestre, com queda de 0,1% face aos três primeiros meses, quando cresceu 1,2%, e manteve-se no patamar do final de 2019, antes da chegada da pandemia do novo coronavírus ao país.

CYR // LFS

Lusa/Fim