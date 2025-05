"O volume crescente de passageiros subsidiados valida a necessidade real da intervenção da política pública. O aumento contínuo nos primeiros seis meses" prova que a implementação está a correr bem e que há mais pessoas a viajar, afirmou na terça-feira.

Zilca Paiva falava durante a apresentação do impacto do subsídio direto de 40% nos bilhetes para as ilhas do Maio e São Nicolau, aplicado entre outubro de 2024 e março de 2025.

Desde o início dos descontos, em outubro, o movimento tem aumentado todos os meses e já ultrapassou os dados do ano passado.

No total, as duas ilhas receberam 9.000 passageiros nos primeiros seis meses do programa, com o Maio à frente, com quase 4.800 pessoas.

Segundo a responsável, o pico em março mostra que a medida foi bem divulgada e está a ser bem aproveitada pela população, o principal alvo deste apoio.

Acrescentou que, em breve, também serão apresentados dados sobre o impacto na ilha da Brava.

"É certo que outros setores, como o turismo, a hotelaria e o comércio, também beneficiaram com mais voos e preços mais baixos. O transporte tem sido uma prioridade nesta legislatura, por isso estes apoios são um incentivo à mobilidade e à ligação entre as ilhas", referiu.

O Ministério do Turismo e Transportes, através do Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo, já entregou mais de 20 milhões de escudos para este subsídio.

O ministro José Luís Sá Nogueira reconheceu que o transporte aéreo dentro do país continua a ser o ponto fraco do setor.

"É, sem dúvida, o nosso calcanhar de Aquiles, mas estamos a trabalhar nisso. Já criámos uma nova companhia aérea doméstica, que está numa fase avançada do processo de licenciamento e certificação, e deve começar a operar ainda este ano", adiantou.

O governante destacou também que há "um aumento significativo" de passageiros e de voos no primeiro trimestre de 2025, comparando com os mesmos períodos de 2019 e 2024.

"O primeiro trimestre deste ano já superou 2019 em número de passageiros e movimentos aéreos no mercado interno. Estamos a avançar bem, mas ainda é preciso garantir maior estabilidade nas ligações aéreas", reconheceu.

Em setembro de 2024, o Governo anunciou que os voos para as ilhas Brava, Maio e São Nicolau teriam um desconto de 40%, pago pelo Estado, a partir de outubro, como forma de combater o isolamento.

A medida faz parte das "condições especiais para ilhas que precisam de mais apoio do Estado para manter ligações sustentáveis".

No caso da Brava, que não tem voos diretos, o desconto é aplicado a passageiros que combinem o voo com a viagem de barco a partir da ilha do Fogo.

Outra mudança nas regras do transporte aéreo doméstico foi a autorização para que as operadoras possam vender os lugares vagos com maior flexibilidade nas últimas 48 horas antes da partida.

