César propõe Delgado Alves para liderança parlamentar do PS de forma interina

Lisboa, 29 mai 2025 (Lusa) -- O presidente do PS, Carlos César, vai propor que o deputado Pedro Delgado Alves assuma a liderança parlamentar socialista de forma interina até à eleição do secretário-geral, adiantaram à Lusa fontes do partido.