"É preciso investir na saúde da população. O país tem de se desenvolver e a sociedade civil deve exigir do Governo que a maior parte do orçamento seja destinada aos setores sociais, [Educação e Saúde], e não para as forças de defesa e segurança" defendeu.

O também presidente da Comissão Especializada para Assuntos de Mulheres e Crianças falava na abertura de uma formação destinada aos ativistas da sociedade civil, no quadro de implementação do plano de Ação para o Orçamento Aberto Participativo, Processos Orçamentais Sensíveis à Criança e Responsabilidade Social, realizada no Instituto Nacional da Saúde Pública, em Bissau.

"Não podemos continuar a viver num país que alimenta os vícios. Não podemos continuar a dar a maior fatia do orçamento às pessoas que não produzem nada. E como estamos a viver um momento de paz todos devem trabalhar para produzir", afirmou o deputado do terceiro maior partido guineense.

O deputado encorajou a sociedade civil guineense a provocar o governo para mudar a sua lógica de pensamento, porque "o desenvolvimento do país depende das mulheres e crianças e elas representam a maior parte da população guineense e constituem o futuro e o presente da nossa terra".

João Alberto Djata defendeu que a sociedade civil deve exigir a maior transparência da coisa pública, afirmando que "a gestão do Orçamento Geral do Estado não é transparente" no país.

