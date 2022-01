De acordo com o Census Bureau, o défice comercial dos Estados Unidos aumentou 2,9 mil milhões de dólares (cerca de 2,6 mil milhões de euros) em dezembro de 2021, face aos 98 mil milhões de dólares (86,9 mil milhões de euros) registados em novembro.

As exportações de bens em dezembro atingiram os 157,3 mil milhões de dólares (139,5 mil milhões de euros), um aumento de 2,2 mil milhões de dólares (1,95 mil milhões de euros) face a novembro.

Já as importações de bens subiram 5,1 mil milhões de dólares (4,5 mil milhões de euros) no último mês do ano passado relativamente ao mês anterior, para 258,3 mil milhões de dólares (229,11 mil milhões de euros).

AAT // MSF

Lusa/Fim