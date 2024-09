O banco informou, assim, que a DBRS Ratings "subiu hoje a notação do LT Issuer Rating [emissor de longo prazo] do Novo Banco em dois níveis para BBB, de BB ('high')", sendo que a tendência de todos os 'ratings' se mantém "estável" indicou, na mesma nota.

Esta subida, de dois níveis, coloca a instituição no patamar de investimento e reflete a "rápida melhoria do desempenho do Novo Banco em várias áreas fundamentais, incluindo a sua capacidade de gerar resultados, o seu perfil de risco e a sua capitalização".

Segundo o banco, os indicadores financeiros "superaram as expectativas anteriores da Morningstar DBRS, impulsionados pelo crescimento dos resultados", graças a uma "reestruturação bem-sucedida e do aumento da margem financeira".

O Novo Banco disse ainda que "fortaleceu o seu perfil de risco, com uma redução substancial dos ativos problemáticos herdados, e com o rácio de NPL [crédito não produtivo] líquido comparável à média da UE".

Além disso, realçou, o Novo Banco "diversificou as suas fontes de financiamento através de emissões de dívida, e "fortaleceu a sua posição de capital com geração orgânica de capital e com a redução dos ativos ponderados pelo risco".

