Os preços dos materiais e de mão de obra registaram aumentos médios no ano passado de 6,2% e 5,1%, respetivamente, enquanto tinham subido 1,3% e 3,7% em 2020, pela mesma ordem, segundo o INE, num comunicado hoje divulgado.

No mês de dezembro, os custos de construção de habitação nova subiram 6,8% em termos homólogos, menos 1,5 pontos percentuais (p.p.) que no mês anterior.

Em termos homólogos, os preços dos materiais aumentaram em dezembro 8,0% (9,4% no mês anterior) e o custo da mão de obra aumentou 5,1% (6,8% em novembro).

O INE refere também que o custo com mão de obra contribuiu com 4,6 p.p. para a formação da taxa de variação homóloga do ICCHN em dezembro (5,4 p.p. em novembro), enquanto os materiais foram responsáveis por 2,2 p.p. no último mês do ano (2,9 p.p. no mês anterior).

O ICCHN é uma estatística derivada produzida pelo INE que tem como objetivo medir o custo de construção de edifícios residenciais em Portugal.

