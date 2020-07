As declarações de Vera Daves, citadas num comunicado do Ministério das Finanças (Minfin), foram proferidas hoje no âmbito de uma reunião ministerial promovida pelo Fórum de Paris e da presidência saudita do G-20 (grupo que junta as 19 maiores economias mundiais e a União Europeia), na qual a ministra participou a convite do seu homólogo francês Bruno Le Maire.

A titular da pasta das Finanças sinalizou a "parceria frutífera" de Angola com as instituições multilaterais e bilaterais, bem como a agenda de reformas para captação de investimento privado, "a fim de promover um melhor ambiente de negócios".

Angola aderiu à iniciativa do G-20, de suspensão temporária do serviço da dívida, e, paralelamente, tem levado a cabo outras abordagens com credores, "que têm gerado poupanças significativas" e "deverão colocar Angola em melhor posição de promover o desenvolvimento económico", adianta o comunicado do Minfin.

O documento não refere a renegociação da dívida que está em curso com a China, segundo o que tem sido veiculado pela imprensa.

Vera Daves abordou ainda as iniciativas do Governo angolano para enfrentar "os choques provocados pela covid-19" e os investimentos feitos na melhoria da infraestrutura para enfrentar esta crise de saúde pública.

A reunião teve como lema "Enfrentar a crise da Covid-19: restaurar fluxos sustentáveis de capital e financiamento robustos" e decorreu em formato de videoconferência, contando com a participação de vários ministros das Finanças, governadores de bancos centrais e altas individualidades da economia e das finanças.

A ministra angolana participou no painel de abertura da conferência, ao lado da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e do presidente do Banco Mundial, David Malpass.

Os ministros das Finanças da Coreia do Sul e do México, respetivamente Hong Nam Ki e Arturo Herrera, intervieram no mesmo painel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

RCR // LFS

Lusa/fim