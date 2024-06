Os 707 milhões de euros emprestados em abril passado representam mais 28,4% face a abril de 2023 e mais 3,2% em relação ao mês anterior (março).

De acordo com os dados hoje divulgados pelo banco central sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, em abril, 275 milhões de euros foram financiamento para compra de carros, mais 28,7% do que no mês homólogo de 2023.

Em crédito pessoal, as instituições financeiras emprestaram 301 milhões de euros em créditos pessoais sem finalidade específica, um aumento de 30% em termos homólogos, e 11,4 milhões de euros para as finalidades de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, numa variação de quase 10%.

Ainda em abril, os bancos emprestaram 119 milhões de euros em cartões de crédito, linhas de crédito e facilidades de descoberto, mais 24% face ao mesmo mês de 2023.

IM // CSJ

Lusa/Fim