CPLP concluiu proposta sobre mobilidade entre Estados-membros - embaixador cabo-verdiano A proposta sobre a mobilidade dos cidadãos lusófonos está concluída, devendo ser discutida em abril pelos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), disse hoje o representante permanente de Cabo Verde junto da organização.





"Nós [Cabo Verde] cumprimos o mandato, porque de facto já chegámos ao fim de um texto, e consensualizámos todo o texto em conformidade com as orientações gerais políticas que recebemos dos chefes de Estado e de Governo, e também do Conselho de Ministros", afirmou Eurico Monteiro à Lusa, à margem do final da V reunião técnica conjunta, que terminou hoje, em Lisboa.

O embaixador de Cabo Verde, que atualmente detém a presidência da organização lusófona, assinalou que se trata de um projeto "aprovado a nível técnico" para o desenvolvimento da mobilidade entre os Estados da CPLP, estabelecendo uma "convenção-quadro" que permite aos países da organização desenvolverem parcerias consoante os seus interesses.