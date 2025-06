De acordo com uma portaria hoje publicada em Diário da República (DR), a CP fica autorizada a "assumir encargos plurianuais relativos à contratação para o «Aluguer de automotoras diesel série 592 para prestação de serviços em linhas não eletrificadas», até ao montante global de Euro 4.960.720,30".

O texto refere que "devido aos atrasos registados na execução de obras da eletrificação da infraestrutura ferroviária e devido à inexistência de material circulante alternativo, se mantém a necessidade de prolongar o aluguer em causa, por um período de 24 meses".

Em causa está "a prestação do serviço público de transporte ferroviário nas linhas não eletrificadas do Douro e Oeste e o serviço internacional Porto-Vigo".

O serviço Porto-Vigo efetua-se na Linha do Minho, que já está totalmente eletrificada, mas como a tensão elétrica é diferente em Portugal e Espanha, e não foram alugadas locomotivas bitensão, tem de ser feito com recurso a material diesel.

As locomotivas têm sido alugadas à espanhola Renfe, e a prorrogação do contrato abrange encargos que vão até 2028, com 2,4 milhões em 2026, 2,1 milhões em 2027 e 355 mil euros em 2028.

A portaria é datada de 27 de maio e foi assinado pelo secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, e pela secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

