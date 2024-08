O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou o dia no Intercontinental Exchange a cotar 2,71 dólares abaixo dos 79,52 com que encerrou as transações na quinta-feira.

A baixa da cotação, para um nível que é o seu mínimo em quase seis meses, foi atribuída às preocupações entre os investidores com uma possível diminuição da procura nos EUA e na China e de um aumento do risco geopolítico no Médio Oriente.

Além disto, os indicadores das principais economias mundiais, conhecidos ao longo da semana, revelaram sinais de debilidade, coma taxa de desemprego nos EUA a subir até aos 4,3%, no seu máximo desde outubro de 2021.

