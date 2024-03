O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu o dia no International Exchange Futures a cotar 1,39 dólares acima dos 86,09 com que fechou as transações na quarta-feira.

A última sessão antes do fim de semana pascal foi marcada pelo receio de que aumentem as pressões sobre o fornecimento, devido a uma produção abaixo do esperado nos EUA, aos cortes de produção decididos pelo OPEP+ [grupo que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, como a Federação Russa] e ainda aos ataques às infraestruturas energéticas na Rússia.

Este receio leva mesmo alguns analistas a admitir uma cotação do Brent nos 90 dólares a curto prazo.

RN // RBF

Lusa/fim