O barril de crude do Mar del Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange a cotar 34 cêntimos abaixo dos 73,28 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent acaba a semana a perder mais de três por cento, perante a volatilidade gerada pela situação geopolítica no Médio Oriente, depois de Israel ter anunciado um cessar-fogo, de 60 dias, e de pouco depois das duas partes terem trocado acusações de violação do mesmo.

Os investidores continuam também atentos à cimeira da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos seus aliados, como a Federação Russa, grupo designado por OPEP+, que estava prevista para este domingo, mas foi adiada para o próximo dia 05, quando se espera que o grupo decida a sua política comercial para 2025.

O principal ponto do encontro é o plano de aumentar a produção em 180 mil barris diários, que estava previsto para começar em 01 de janeiro, ou se volta a ter o seu início adiado, como já ocorreu por duas vezes desde outubro, dada, por exemplo, a preocupação com a procura de países importadores como a China.

