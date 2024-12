O barril de crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange a cotar 1,08 dólares acima dos 73,41 com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent respondeu em alta no seguimento da aplicação de sanções à Federação Russa e ao Irão, que possam afetar a sua produção petrolífera.

Na quarta-feira, a União Europeia anunciou o seu 15.º pacote de sanções à Federação Russa, desta vez dirigido à 'frota na sombra' que usa para comercializar petróleo.

Há uma semana, os EUA sancionaram 35 entidades e navios por transportarem petróleo iraniano, alegado que o Irão usa estas receitas para financiar o seu programa nuclear.

